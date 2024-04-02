Skip to Main content
Detroit Koney
0
Order Now
Home
/
Grilled Chicken Salad
Grilled Chicken Salad
$0
Dressing Choice
Required*
Please select 1
Select...
Grilled Chx Salad Mods
Select...
Add to Cart
1
Mixed greens, marinated grilled chicken, boiled egg, tomatoes, cucumbers, shredded cheese. Served with ranch and a slice of warm pita bread.
Detroit Koney Location and Hours
(770) 706-5303
3606 Atlanta Highway, Suite E, Hiram, GA 30141
Open now
•
Closes at 11PM
All hours
View menu
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement